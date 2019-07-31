Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları son günlerde düşüş trendinde seyrediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 255 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…

31 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI 2019

İstanbul Kapalıçarşı’da 255 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,20 liradan, bin 680 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 701 liradan, 232,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236,60 liradan, bin 642 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 662 liradan, 821 liradan alınan Yarım Ziynet 831 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 416 liradan satıldı.