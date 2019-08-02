Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, iştirak devrinin ardından açıkladığı ilk 6 aylık finansal sonuçlarında bir rekora imza attı. Şirket yılın ilk yarısında 11 milyar 866 milyon TL gelir elde ederken, net kârı 1 milyar 690 milyon TL ile tarihin en yüksek seviyelere çıktı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sırdürdük ve yılın ilk yarısını rekorla noktalamayı başardık. Abone sayımızı artırdık. Stratejik odak alanı olıarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi” dedi. Faturalı müşteri sayısının ikinci 3 aylık dönemde 215 bin kişi arttığını, fiber müşteri sayısının 1,4 milyona ulaştığını söyleyen Erkan “Superbox’a güçlü talep aldık. Superbox hizmetimizi tercih eden abone sayısı ise sadece 3 ayda yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini aştı” dedi.

YÜZDE 1’İ SOSYAL PROJEYE

Turkcell’den yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik alanında çalışmalara imza atan şirket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubun ilk güneş enerjisi santralini açıp karbon ayak izin azaltmaya katkı verdiği belirtildi. Gelirlerinin yüzde 1’ini kurumsal sosyal sorumluluk projesine ayıran şirket, kadınlara, çocuklara, engellilere, özel yeteneklilere ve mültecilere yönelik teknoloji temelli eğitim ve girişimcilik odaklı sürdürülebilir projeleri destekliyor.

HARÇLIK AT DEYİP HACMİ 4'E KATLADI

Erkan, Dijital İş Servisleri’nin hızla büyümeye devam ettiğini aktararak “Dijital iş çözümleri işimiz yılın ilk yarısında yüzde 62 artışla 693 milyon TL gelir sağladı. Teknoloji ile finansın buluştuğu Tech-Fin alanında Paycell ile Türkiye’nin en büyük ödeme platformu olmayı hedefliyoruz. Artık müşterilerimiz Paycell ile İstanbulKart’larına yüklemeleri mobilden kolaylıkla yapabiliyor. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart’a “harçlık kart” olarak tanımlanabilme özelliğini getirerek ebeveynlerin hayatını kolaylaştırdı” dedi. Erkan, ayrıca Paycell ile destek verilen İstanbulKart ve yemek kartı özelliklerini tek bir kartta buluşturan Paye Kart’ın kullanılmaya başlandığını, BİP’te mesaj sayısının da 4 kat arttığını ifade etti.