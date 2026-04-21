Sezona Xabi Alonso ile başlayıp Alvaro Arbeloa ile devam eden ancak hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi’nde istediği başarıyı yakalayamayan Real Madrid yeni teknik direktör arayışına girdi. İspanyol devinin teknik direktör adayları arasına ise sürpriz bir isim dahil oldu.

Real Madrid’de 2025/26 sezonu, kulüp tarihinin en sancılı dönemlerinden biri olarak öne çıktı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenen ve lig şampiyonluğunu mucizelere bırakan eflatun-beyazlılar, radikal bir değişikliğe gitme hazırlığında.

YENİ ADAY UNAI EMERY

Fichajes'in haberine göre Aston Villa’da sergilediği performansla Premier Lig’i sallayan Unai Emery, Madrid yönetiminin listesine girdi. 54 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Real Madrid’deki ağır baskıyı yönetebilecek tecrübeye ve her türlü kadro yapısından verim alabilecek taktiksel esnekliğe sahip olduğu belirtiliyor.

Aston Villa'nın başında 2025/26 sezonunda toplam 48 maça çıkan Unai Emery, 29 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.96 maç başı puan ortalaması yakaladı.

JÜRGEN KLOPP HAYALİ DE SÜRÜYOR

Emery ismi her ne kadar güç kazansa da, Real Madrid yönetiminin gönlünde yatan aslanın hala Jürgen Klopp olduğu vurgulanıyor. Alman teknik adamın modern futbol tarzı ve "kazanan projeler" inşa etme yeteneği, Real Madrid’de yeni bir devrim başlatmak için en ideal yol olarak görülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası