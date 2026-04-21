Arnavutluk’ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk güreşinin simge isimlerinden Rıza Kayaalp, bir kez daha adını finale yazdırmayı başardı. Başkent Tiran’da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu, yarı finalde yaşanan olayın ardından finale yükseldi.

Feti Borova Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmada Rıza Kayaalp, Belaruslu Pavel Hlinchuk karşısında üstün bir performans sergiledi. Mücadelede skor avantajını ele geçiren milli güreşçi, 4-0 öndeyken rakibinin sportmenlik dışı hareketine maruz kaldı. Devam eden müsabaka sırasında gelen kural ihlali sonrası hakemler Belaruslu sporcuyu diskalifiye etti. Bu gelişmeyle birlikte Rıza Kayaalp doğrudan finale yükseldi. Peki, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası finalisti Rıza Kayaalp kimdir?

RIZA KAYAALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

10 Ekim 1989’da Yozgat’ta dünyaya gelen Rıza Kayaalp, grekoromen stilin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Spor hayatına genç yaşlarda başlayan milli güreşçi, kariyeri boyunca sayısız uluslararası başarıya imza attı. Ankara ASKİ kulübü adına mücadele eden Kayaalp, dünya şampiyonalarında 5 altın madalya kazanırken Avrupa şampiyonalarında 12 kez zirveye çıktı.

Olimpiyatlarda da önemli dereceler elde eden tecrübeli sporcu, Rio 2016’da gümüş, Londra 2012 ve Tokyo 2020’de bronz madalya kazandı. Uzun yıllardır ağır sıklette Türkiye’yi temsil eden Kayaalp, istikrarlı duruşu ve kazandığı madalyalarla Türk spor tarihine adını yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 15’inci kez final mücadelesine çıkacak olan milli sporcu, kazanması halinde kariyerine bir tarihi başarı daha ekleyecek. Gözler şimdi, rekor için mindere çıkacak olan Rıza Kayaalp’in final performansında.

