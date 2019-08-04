Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, ticaret savaşlarının sebep olduğu deflasyonist ortam ve ABD Merkez Bankasının (FED) güvercin bir tutuma yönelmesi, son üç aydır dolar üzerindeki baskıyı artırdı. İki aydır Türk lirası karşısında değer kaybeden ABD doları; temmuz ayını da yüzde 4 düşüşle 5,57 TL’den tamamladı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, “Yenilenen İstanbul seçimleri ve ortaya çıkan sonuçların olgunlukla karşılanması, Türkiye’nin iç siyasi riskini ortadan kaldırdı. S-400 alımının ardından yaptırım ihtimalinin de ortadan kalkması, Türkiye’nin risk primini düşürdü. FED, Trump ve piyasanın baskısıyla faizi indirdi. Dolar, FED kararı sonrası değerlendi. Ancak bunun TL üzerinde sınırlı etkisi oldu. Cari fazla sebebiyle buradan gelen bir baskı kalmadı. Bence uzun dönemde de bu etki olmayabilir. Diğer taraftan yerleşiklerin dolar mevduatları ve burada biriken tutar, daha fazla dolara gidecek yerel para olamayabileceğini gösteriyor. Öte yandan turizm gelirlerindeki artış, özellikle yaz aylarında ülkede döviz arzını artırıyor. Bu sebeple dolar/TL’nin üst bantta 5.75’i, en azından eylül sonuna kadar geçemeyeceğini düşünüyorum. ABD ile İran arasındaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşları, risk algısını artırabilecek unsurlardan” dedi.

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy da; dolarda teknik olarak belirli bir bant içinde hareketliliğin mümkün göründüğünü, 5,75’in üzerine kalıcı çıkma durumu halinde, 5,85’in ilk direnç olacağını söyledi. Paksoy, 200 günlük ortalama olarak takip ettikleri 5,58’in altında ise 5,50 ve 5,25’in gündeme gelebileceğini söyledi.