Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,7’lik kayıpla kapattı. Borsa bu haftaya 95.734 puandan başlayacak. En çok yükselen hisse; yüzde 12 ile Adese oldu. Onu yüzde 10,3 ile Pegasus, yüzde 6,6 ile Koza Madencilik izledi. En çok değer kaybedenler ise; yüzde 12,4 Ege Endüstri, yüzde 8,9 ile Akbank, yüzde 8,60 ile Garanti Bankası oldu.



İLK DİRENÇ 280 LİRA

Bu hafta da gözler, altın fiyatlarında olacak. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta yüzde 2,6’lık artışla 271,70 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55’lik primle bin 810 liraya yükselmişti. Analistler; dolardaki zayıf seyre rağmen ‘ons’ta yaşanan yukarı yönlü hareketlerin gram altını beslediğini, burada 278-280 TL seviyesinin direnç olduğunu, ticaret savaşları başta olmak üzere küresel gerilimi artıran haberlerin gelmesi hâlinde, Kapalıçarşı’da 300 TL’nin görülebileceğini belirtiyor.