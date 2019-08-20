Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğe bağlı 50 kooperatifin tamamında ekiplerin oluşturulduğunu ve ürün kabulüne başladıklarını söyledi. Peşin ve emanet sistemi üzerinden alım politikası uyguladıklarını belirten Bayraktar “İsteyen çiftçimiz ürün bedelini hemen alacak, isteyen de daha sonra değerlendirilmek üzere fındıklarını depolarımıza emanet olarak bırakabilecek” dedi.

TMO tarafından, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira, sivri kalite fındık ise 15,50 liradan satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri en geç 20 gün içerisinde yapılacak.