Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı (Müzakere süresi sona erdi)

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak. Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu. Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci başladı."

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memurkonfederasyonlarınca kabul görmemişti.

İKİNCİ TEKLİF NE KADARDI?

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuş ancak bu teklif de kabul görmemişti.