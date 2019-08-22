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Hükûmet ile HAK-İŞ anlaştı! Kamu işçisi zammı belli oldu
22.08.2019 - 15:59 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Protokol kapsamında brüt 3 bin 500 altında ücret alan kamu işçilerimize 150 TL iyileştirme yapıyoruz. 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılması konusunda uzlaştık
Etiketler : memur,zam,belli,
645501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/645501.aspx
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