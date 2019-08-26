Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran 2019 itibarıyla 524,5 milyar TL’lik konsolide bazda aktif büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunda bulunan İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak, 405,2 milyar TL’yi aştı. Banka, toplam 265,1 milyar TL’lik toplam mevduat hacmi ile, tasarruf birikiminin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Bugün yurtdışında KKTC, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Çin’de ve Mısır’da da temsilcilikleri bulunuyor.

Beş yıl sonra 100 yaşına basacak olan banka, kurulduğundan bu yana teknolojik yeniliklerde de öncü bir kurum oldu. İş Bankası’nda dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7,7 milyona ulaşmış durumda. Bunların yüzde 94’ü mobil bankacılığı kullanırken, toplam işlemlerin artık yüzde 60’ı mobil kanallardan yapılıyor. Banka, teknoloji odaklı iş yapmaya yönelik olarak girişimcilere de destek veriyor. Workup Girişimcilik Programı’ndan şimdiye kadar 40 girişim mezun oldu. 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiği Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de banka, yeni nesil girişimlere yatırım yapmaya başladı.

Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen banka; uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir anlayışla eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında önemli sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor. Bu kapsamda banka; 2008 yılından bu yana, her sene 81 ilden 81 öğrencinin Darüşşafaka’daki tüm eğitim giderlerini üstleniyor. 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olan banka; “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadar çocuklara 14 milyon kitap armağan edildi. Banka, 1971 yılından bu yana sürdürdüğü “Altın Gençler” uygulaması ile de, üniversite sınavında üstün başarı gösteren 3 binden fazla genci ödüllendirdi. “81 İlde 81 Orman” projesini hayata geçiren banka, yaklaşık 1500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikti.