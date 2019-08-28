Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem yatırım hem de hediyeleşmek için oldukça fazla tercih edilen altın merakla takip ediliyor. İnternette sık sık "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" şeklinde aramalar yapılıyor. İşte 28 Ağustos serbest piyasalarda son durum...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 286 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286,20 liradan, bin 885 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 906 liradan, 261 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 265 liradan, bin 842 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 862 liradan, 921 liradan alınan Yarım Ziynet 931 liradan ve 461 liradan alınan Çeyrek Ziynet 466 liradan satıldı.