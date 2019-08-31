Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

BODRUM

Toplam 300’ü aşkın şirketi, 25 bin çalışanı bulunan Doğuş Grubu, son 12 yılda yaptığı 8,6 milyar dolarlık (49,8 milyar TL) yatırımın 400 milyon dolarını sosyal sorumluluk projelerine ayırdı. Grubun 2005 yılında başlattığı ve bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği Bodrum Sanat Festivali’nin açılışı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, grubun sosyal sorumluluk projelerinden de söz etti. “Doğuştan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek” sloganıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Karadere “Ne yapıyorsak bu ülke ve ülkenin insanı doğuştan iyi bir geleceğe sahip olsun diye yapıyoruz. Bu ülkenin insanının hayatını iyileştirmeye, yaşam standartlarını yükseltmeye yatırım yapıyoruz. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklar, sporla, sanatla, tarihle iç içe yetişsin istiyoruz. Bu amaçlarla Doğuş Grubu olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında Türkiye’nin en çok yatırım yapan grupla- rından biri olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayprimenkul, enerji ve yeme-içme olarak 7 sektörde faaaliyet gösteren, Türkiye’nin en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden olan Galataport’ta sona gelen Doğuş Grubu’nun ayrıca teknoloji, spor ve eğlence alanlarındaki yatırımlarıyla da büyüdüğünü söyleyen Karadere, Son 12 yılda yüzde 80’i Türkiye’de olmak üzere 8,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bunun 400 milyon doları yakınının sosyal sorumluluk projelerine ayrıldığını vurguladı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA 2 MİLYON LİRA KATKI

Doğuş Grubu’nun ilk defa 2005 yılında başlattığı ve 15’inci yılında dünyanın sayılı müzik festivalleri arasına giren Doğuş Sanat Festivali, dezavantajlı gruplara da katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli vakıflara aktarılan festival gelirleri bu yıl Tohum Otizm Vakfı ile Bodrum Sağlık Vakfının yanı sıra Kelebek Çocuklar Derneğindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ayrıldı. Grup, 2010’dan bu yana müzikseverlerin desteğiyle elde ettiği 2 milyon lirayı aşkın tutarı da otizimli çocuklar için bağışladı. Festival kapsamında bugüne kadar 200 binden fazla müzikseverin ağırlandığı organizasyonda bu yıl yüzlerce kişi görev aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLER

Audi, D-Marin ve Ant Yapı’nın desteklediği 15. Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca; Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yaptı. Festivalde gün doğumu ve gün batımı konserleri gerçekleşti.

DOĞUŞ'UN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

∂ Doğuş, tarihin akışını değiştiren Göbeklitepe’nin kazı, koruma, ulusal ve uluslararası tanıtım, ziyaretçi deneyim ve tasarım merkezi ile araç konusunda 20 yıl boyunca sponsor olacak.

∂ 2006’da kurulan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile genç konservatuvar öğrencilerine destek veriyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra-sı’nın da ana sponsoru.

∂ Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile fotoğraf sanatını destekliyor. Bu çerçevede ilk 3 serginin açılışı Londra, Paris ve Kyoto’da gerçekleştirildi. Eylülde New York’ta sergi açılacak.

∂ ‘Sanata Bi Yer’ platformunu hayata geçirdi, gençleri destekliyor.

∂ Grup şirketlerinden Doğuş Otomotiv liderliğinde 15 yıldır ‘Trafik Hayattır’ projesi ile sürücü ve yayaların bilinçlendirilmesi çalışması yürütülüyor.

∂ Soma maden faciasında yakınlarını kaybedenler için Soma Doğuş Evleri inşası 2016’ta tamamlandı.

GÖBEKLİTEPE İLE ŞANLIURFA'YA GİDEN UÇAKLAR HEP DOLU

∂ Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan, bugünden 12 bin yıl, Mısır Piramitleri ile İngiltere’deki Stonehenge’den yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe, Doğuş Grubu tarafından 20 yıl boyunca desteklenecek. Bölgede kazıların başlamasından itibaren sponsor olan, koruma alanları, Şanlıurfa Müzesi, Göbeklitepe ziyaretçi alanı, yürüyüş alanı gibi yatırımlar yapan Doğuş’un Yayın Grubu Başkanı Karadere, “Göbeklitepe dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyada tanıtımına devam ediyoruz. Şanlıurfa’ya yapılan uçak seferleri her geçen gün artıyor ve yine de yer bulmak çok kolay olmuyor” diyerek dünya mirası Göbeklitepe’nin bölge ve Türkiye’nin turizmine kattığı değere işaret etti.