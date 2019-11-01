Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür- Kasım ayı ile birlikte indirimli alışveriş günleri başlıyor. Çin’de ‘Bekârlar Günü’, Türkiye’de ise ‘Yılın En Uğurlu Günü’ adıyla çılgın indirimlerin yapıldığı 11 Kasım (11.11) ile bu sene 29 Kasım’a denk gelen Şahane Cuma’da 30 milyon kişinin alışveriş yapması bekleniyor. Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 ve Amazon bütün hazırlıklarını tamamlarken binlerce ürün yüzde 70’e varan indirimlerle satışa çıkacak. Kasım ayının 2018 yılı istatistiklerine göre temmuz ayından sonra en fazla kartla internetten ödeme yapılan ikinci ay olduğunu kaydeden Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral “Geçen sene 13 milyar liranın üzerinde internetten kartla ödeme yapılan üç ay var; sırasıyla 13,7 milyar TL ile temmuz, 13,5 milyar TL ile kasım ve 13,3 milyar TL ile eylül ayları öne çıkıyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre e-Ticaret’te en büyük pay, tatil-seyahat harcamaları olduğu için temmuzun ilk sırada olması normal. Eylül de okul alışverişi dönemi. Kasım ayının hiç dönemsel özelliği olmamasına rağmen Anneler Günü’nün olduğu mayıs, Babalar Günü’nün olduğu haziran, Sevgililer Günü’nün olduğu şubat ya da yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı aralık ayını bile geçmesi dikkat çekici” dedi.

Kasım kampanyalarının gözde alışveriş sitesi Çinli Aliexpress’in bu yıl çok önemli bir rakibi olacağını vurgulayan Güçlü Kayral, “Geçen yıl Türkiye pazarına giren Amazon da pazardan büyükçe bir dilim almak için yoğun kampanyalar düzenleyecek. Global şirketlerin rekabeti, yerli firmaları da hareketlendiriyor. Kampanyalara 30 milyona yakın kişinin katılması, cironun 20 milyar lirayı aşması hedefleniyor” diye konuştu.