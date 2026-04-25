Sağlık Bakanı Memişoğlu, nüfusun yaşlanmasına karşı "2.01" eşiği için seferberlik başlattı. Sezaryenin bir tercih değil ameliyat olduğunu vurgulayan Bakan, doğum korkusunu yenmek için ilk kez anne olacaklara son 3 ayda bir ebe verileceğini açıkladı. Bu hamleyle sezaryen oranları ilk kez düşüşe geçti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin demografik yapısını ve doğum tercihlerini değiştirecek kritik açıklamalarda bulundu.

Nüfusun yaşlanma riskine karşı "2.01 oran" uyarısı yapan Bakan Memişoğlu, sezaryenle mücadelede devrim niteliğinde bir adım atarak ilk kez anne olacak her kadına gebeliğin son 3 ayında bir ebenin eşlik ettiğini söyledi.

Sezaryen oranları ilk kez düştü: Bakan Memişoğlu yeni modeli açıkladı

"NÜFUSUN GELECEĞİ 2.01 SINIRINA BAĞLI"

Türkiye’deki doğum oranlarının düşüş eğiliminde olmasının stratejik bir risk taşıdığını vurgulayan Memişoğlu, ailenin önemine dikkat çekti:

"Doğum oranları 2.01’in altına düştüğünde nüfus yaşlanıyor demektir. Çocuk, bir ailenin ve toplumun en önemli parçasıdır. Aile Bakanlığımız ile bu oranları yeniden yükseltmek için seferberlik başlattık. İnşallah Türkiye’de doğum oranlarını yeniden bu kritik eşiğin üzerine taşıyacağız."

Sezaryen oranları ilk kez düştü: Bakan Memişoğlu yeni modeli açıkladı

"SEZARYEN DOĞUM ŞEKLİ DEĞİL, BİR AMELİYATTIR"

Sezaryen oranlarının dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, bu durumu tıbbi bir zorunluluktan ziyade bir alışkanlık olarak nitelendirdi:

"Sezaryen, ihtiyaç duyulduğunda hayat kurtaran bir ameliyattır, ancak bir doğum tercihi değildir. Dünyada sezaryen gerekliliği yüzde 15’i geçmezken, Türkiye’de bu oran yüzde 59 seviyesinde. Bizim önceliğimiz anne ve bebek sağlığı için doğal olan normal doğumu teşvik etmektir. 3 anneden 1'i sezeryanla doğuruyor. Bizim mücadelemiz aslında ilk gebelikle alakalı"

Sezaryen oranları ilk kez düştü: Bakan Memişoğlu yeni modeli açıkladı

İLK DEFA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bakan Memişoğlu, özellikle ilk gebeliklerde yaşanan kaygıyı azaltmak için geliştirilen yeni modeli şu sözlerle açıkladı:

"İlk bebeğini bekleyen anne adayları için son 3 ayında her anne adayına bir ebe verilecek. Ona arkadaş olacak. Riskli anneler için de özel bir uygulama yaptık. Gebe okullarının sayısını 2 katına çıkarttık. Son 1 sene de sezeryanla doğum oranları ilk defa düşüşe geçti"

