Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 31 maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre;

* Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi tesisler ile, dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti, Konaklama Vergisi’ne tabi olacak. Kişi başına gecelik Konaklama Vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 TL; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olacak. On iki yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak.

* Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi, bu hizmeti sağlayan olacak. Vergi oranı yüzde 7,5 şeklinde belirlendi. Türkiye’den elde edilen 20 milyon TL’nin altındaki hasılat, Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacak. Bazı özel durumlar, bu vergiden istisna tutulacak.

* Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek, üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

* Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı, 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

* Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

* Spor hakemlerine ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemler istisna tutuldu.

* Futbolculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Bunların spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama da yürürlükten kaldırılıyor.

İSTANBUL'DA 121 BİN MÜLKE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değerli Konut Vergisi kapsamına girecek, fiyatı 5 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkul sayısı ülke genelinde 147 bini aşıyor. Bu alanda başı 121 bin adetle İstanbul çekerken; onu 11 bin adet konutla Muğla, 8 bin konutla İzmir, 2 bin konutla Antalya, bin konutla Ankara, 632 konutla Sakarya, 495 konutla Kocaeli, 473 konutla Bursa izliyor. İstanbul’daki konutların çoğu Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer ve Üsküdar’da bulunuyor. Boğazdaki yalıların tamamı ve yalı dairelerinin büyük çoğunluğu, Değerli Konut Vergisine tabi olacak. Değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lira üzerinde olanlar yüzde 1 vergi verecek.