Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altının fiyatı ocak ayının başından bu yana yüzde 27,5 yükselerek 277,50 TL seviyelerine çıktı. Bu süreçte bankalardaki altın mevduatları da yüzde 67 artarak 64,5 milyar liraya ulaştı. Küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret savaşları altına talebi artırdı. BDDK verilerine göre en fazla altın mevduatına sahip kent; 20,6 milyar lirayla İstanbul... Onu 6,6 milyar lirayla Ankara, 3,5 milyar lirayla İzmir ve 2,3 milyar lirayla Bursa takip etti. En düşük olduğu kentler ise; 32,5 milyon lirayla Ardahan, 37,9 milyon lirayla Bayburt, 42,3 milyon lirayla Tunceli şeklinde sıralandı. Kilis, Iğdır, Hakkâri, Gümüşhane, Kars, Muş ve Ağrı da, altın hesaplarının az olduğu diğer iller olarak dikkat çekti. Böylece Türkiye’de en az altın mevduatına sahip 10 şehirden yedisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer aldı.