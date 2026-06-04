Kanadalı madencilik şirketi DPM Metals, Bulgaristan'daki Chelopech maden sahasının yakınında yüksek tenörlü altın ve bakır yatağı keşfettiğini açıkladı.

Sofya'nın yaklaşık 75 kilometre doğusunda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek tenörlü faal altın-bakır madenlerinden biri olarak kabul edilen Chelopech sahasının yakınında altın ve bakır rezervini buldu.

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Kanadalı madencilik şirketi DPM Metals'in yaptığı açıklamaya göre, 1.172 metre derinlikte yapılan sondajlarda 713 metre boyunca ton başına 1,31 gram altın ve %1,16 bakır oranına ulaşıldı.

Sondajın daha da derinleştirilmesiyle 1.487 metreden itibaren 398 metre boyunca altın oranı 1,48 grama, bakır oranı ise %1,45'e kadar yükseldi.

Finans ve maden analistleri, bölgenin mevcut maden altyapısına olan yakınlığı sayesinde keşfedilen yeni kaynağın ekonomik olarak çıkarılmasının çok daha zahmetsiz ve düşük riskli olacağını açıkladı.

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Şirketin 2023 yılından bu yana bölgede imza attığı dördüncü büyük keşif olan bu yeni saha, 1.000 x 1.500 metreden büyük bir hidrotermal sistem içinde yer alıyor ve ucu açık bir şekilde genişlemeye devam ediyor.

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Rezervin tam ölçeğini, geometrisini ve sürekliliğini haritalandırmak isteyen şirket, bölgeye anında beş adet yüksek kapasiteli sondaj kulesi sevk etti ve yıl sonuna kadar 15.000 metreye yakın ek sondaj yapmayı planlıyor.

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