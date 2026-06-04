ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve S-400 hava savunma sistemleri konusundaki mevcut yasal durumu değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın geçtiğimiz günlerde F-35 krizine ilişkin iyimser açıklamaları, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda yeniden gündeme getirildi.

Nevada Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Barrack'ın çıkışlarının uzun süredir devam eden ABD politikalarıyla çeliştiğini öne sürerek Rubio'ya, şu soruyu yöneltti:

"Peki, o zaman Ankara Büyükelçisi Barrack’ın söylediği bir şey hakkında size kısa bir soru sormama izin verin. Öncelikle, İsrail’i Hizbullah’la karşılaştırdı. Bu oldukça endişe verici bir karşılaştırmaydı. Ama aynı zamanda Türkiye’nin F-35 programına katılması gerektiğini de söyledi. Bu yorumlar, yasalarla ve uzun süredir izlenen politikayla bağdaşmıyor. Dışişleri Bakanı olarak sizin tutumunuzun ne olduğunu merak ediyorum. Türkiye F-15'leri, yani F-35'leri alabilir mi, yoksa alamaz mı? Kötü adamlara yardım ediyor gibi görünüyoruz, iyi adamlara değil."

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Kongre oturumunda Türkiye sorusu! F-35 krizine açıklık getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu soruya karşılık şöyle konuştu:

"Eminim farkındasınızdır, Türkiye aslında F-35 programındaydı. Onları alamamalarının nedeni, Ruslardan S-400 sistemini satın almış olmalarıdır."

Kongre Üyesi Titus'un araya girerek, "Bunlara sahipler ve hala zorunlu yaptırımlar altındalar" şeklindeki hatırlatması üzerine Bakan Rubio, konunun tamamen yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğru. Bildiğiniz gibi, bu kanunla düzenleniyor. Şu anda bu seçeneğimiz yok çünkü kanunla düzenleniyor. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) her iki hükmü de bunu söylüyor."

Bakan Rubio'nun bu sözlerini tamamlamasının ardından Kongre Üyesi Titus, "İşte bu yüzden" diyerek diyaloğu noktaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Kongre oturumunda Türkiye sorusu! F-35 krizine açıklık getirdi

WASHİNGTON-ANKARA HATTINDA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Yunan basını, Rubio'nun açıklamalarının, Trump yönetiminin Ankara ile ortak bir zemin ve çözüm yolu bulma çabalarına Kongre tarafından konulan yasal sınırları ortaya koyduğunu yazdı. Bilindiği üzere Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemlerini teslim almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmış ve CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı. Türkiye ise bu kararın haksız olduğunu savunarak programa yeniden kabul edilmesini ya da yaptığı yatırımların tazmini yönündeki taleplerini sürdürüyor.

F-35 KRİZİNE "PARİS" ÇÖZÜMÜ! S-400 DÜĞÜMÜNÜ SAMP/T Mİ ÇÖZECEK? ABD BASINI PERDE ARKASINI YAZDI

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin İran’dan gelen füze tehditlerine karşı hava savunma şemsiyesini güçlendirmek için İtalya ile SAMP/T sistemleri üzerine kritik bir pazarlığa oturduğunu iddia etti.

Türkiye’nin uzun süredir peşinde olduğu Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam üretimi SAMP/T bataryaları için İtalya ile görüşmelerin yeniden başlatmak istiyordu.

Daha önce Fransa'nın itirazları nedeniyle tıkanan projede, bu kez Paris'in tutumunun daha olumlu batığı öne sürüldü.

S-400 VE F-35 ÇIKMAZINDA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Türkiye’nin NATO sistemleriyle tam uyumlu SAMP/T bataryalarını envanterine katma isteği, Batı ile savunma entegrasyonu açısından oldukça mühim.

Bloomberg'e konuşan uzmanlar Rus S-400 sistemleri nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimin tamamen yumuşatabileceğini ve Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için zemin hazırlayabileceğini aktardı.

Ankara'nın hedefi sadece hazır alım yapmak değil. Bloomberg'e göre Türkiye, yerli "Çelik Kubbe" kalkanını oluşturmak amacıyla NATO ortaklarını bu silahların ortak üretimine ikna etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı 3 milyar dolarlık füze üretim tesisi, Türkiye’nin hem yerli "Tayfun" gibi balistik sistemlerini geliştirmesini hem de Batılı sistemlerin üretim ortağı olmasını kapsıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası