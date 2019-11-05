Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, “Derecelendirme kuruluşlarının yaklaşımları, birbirleri açısından süreci yeniden gözden geçirmeyi de beraberinde getiriyor. Moody’s’in, görünüm tarafında benzer bir adım atmasını beklemek yanlış olmaz. Unutmayalım, en önemli iki kalem ödemeler dengesi ve enflasyon... Bu iki cephedeki resim kritik olacak” dedi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de, “Siyasi bazlı hareket etme hastalığından kurtulmaları halinde diğer iki büyük derecelendirme kuruluşunun da bunu takip etmesi ve not ya da görünümde pozitif yönde adımlar atması mantıklı olacaktır” şeklinde konuştu. Bu arada Fitch Yöneticisi Douglas Winslow, not görünümünü “ekonomideki dengelenme” sebebiyle yükselttiklerini açıkladı.