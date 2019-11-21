Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor; 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk'tan personel alımı müjdesi
21.11.2019 - 13:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor; 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
664045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/664045.aspx
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