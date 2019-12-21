Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aracı firmalar yerine doğrudan üretici ile tedarik anlaşması yaparak büyüyen Hakmar Express, 566 mağazaya ulaştı. 2018 yılını 1,2 milyar TL ciro ile kapatan şirket, 2019 yılını da yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Mağazalaşma çalışmalarına discount konseptiyle devam edeceklerini ifade eden Hakmar Express Pazarlama Müdürü İbrahim Kaçmaz, "Mağazalarımızın tamamında logo ve konsept değişikliği yaparak yeni büyüme planımızı yaptık. Raflarımızdaki 300'den fazla ürünü doğrudan üreticiden ve çiftçiden temin ediyoruz. Aracısız sistemimiz sayesinde kararlı büyüme politikamızı sürdüreceğiz. 2020 yılında 600 mağazaya ulaşmayı ve daha çok tedarikçiyi raflarımıza taşımak istiyoruz." diye konuştu.



Aracı firmalar yerine doğrudan üretici ile tedarik anlaşması yaparak büyüyen Hakmar Express, 566 mağazaya ulaşırken, 2019 yılını yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Aracı firmalar yerine doğrudan üretici ile tedarik anlaşması yaparak büyüyen Hakmar Express, 566 mağazaya ulaştı. 2018 yılını 1,2 milyar TL ciro ile kapatan şirket, 2019 yılını da yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Mağazalaşma çalışmalarına discount konseptiyle devam edeceklerini ifade eden Hakmar Express Pazarlama Müdürü İbrahim Kaçmaz, "Mağazalarımızın tamamında logo ve konsept değişikliği yaparak yeni büyüme planımızı yaptık. Raflarımızdaki 300'den fazla ürünü doğrudan üreticiden ve çiftçiden temin ediyoruz. Aracısız sistemimiz sayesinde kararlı büyüme politikamızı sürdüreceğiz. 2020 yılında 600 mağazaya ulaşmayı ve daha çok tedarikçiyi raflarımıza taşımak istiyoruz." diye konuştu.



"Hakmar discount mağazacılıkla büyüyecek"

Yapılan açıklamada; marka, yaptığı konsept değişikliği ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yatırımlarına devam edecek. Kaliteli ürünü uygun fiyata müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen Hakmar Express'teki yeni vizyon, yeni isim ve yeni logo hakkında bilgiler Kaçmaz, "Kısa süre önce markamızda isim ve logoda yaptığımız değişiklikler ve yeni mağazalarımızla İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde toplam 566 mağazaya ulaştık. Tüm mağazalarımız aşamalı olarak yeni konsepte uygun ve müşterinin aradığı ürünleri daha rahat bulacağı şekilde düzenlenecek. 2019 yılı itibarıyla toplamda 342 mağazanın açılış şenliklerini düzenledik. Firma, açılış yıldönümü etkinliklerinde gıdadan temizliğe, tekstilden züccaciyeye birçok kategorideki ürünü sürpriz indirimlerle halkla buluşturuyoruz." dedi.

Fortune 500'de 189'uncu sıraya çıktı

Ayrıca; Fortune Dergisi tarafından düzenlenen ilk 500 firma araştırmasında 189'uncu sıraya yükseldikleri bilgisini veren Kaçmaz, "Hakmar Express olarak Türkiye perakende sektöründe 13'üncü sıraya yerleştik. Bu başarı için bize güvenen müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. En kaliteli ürünleri, en uygun fiyata müşterilerimize ulaştırmaya ve yatırımlarımızı artırarak büyümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.