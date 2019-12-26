Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 287,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 288 liradan, bin 897 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 918 liradan, 263 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267 liradan, bin 854 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 874 liradan, 927 liradan alınan Yarım Ziynet 937 liradan ve 464 liradan alınan Çeyrek Ziynet 469 liradan satıldı.