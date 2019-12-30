Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de üniversitelerden yıllık 1200 civarında patent başvurusu yapıldığına dikkati çeken Asan “2002’de toplam patent başvurusu 414’tü. Türkiye’de patent alanında büyük bir farkındalık oluştu” dedi. 2020’de başvuru işlemlerinin kolaylaşacağını belirten Asan “Gelecek yıl için planlarımızı yaptık. 2020 dijital transformasyon açısından sıçrama yılı olacak. Dijital uygulamalara ve dönüşüme yönelik çalışmalarımız olacak. Başvurularla ilgili yeni bir sistemi devreye aldık, denemeleri devam ediyor, 1 Ocak itibarıyla tamamen devreye girecek. Başvuru işlemlerinin daha kullanıcı dostu olması için tüm başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başlayacağız” diye konuştu. Türkiye genelinde 464 coğrafi işaretli ürünün tescili bulunduğu bilgisini veren Asan, işlemleri devam eden 457 coğrafi işaretli ürün olduğunu kaydetti.

COĞRAFİ İŞARETLERDE 25 MİLYAR AVRO HEDEFİ

Coğrafi işaretlerin katma değeri yüksek tarım ürünleri olduğunu vurgulayan Habip Asan, şu değerlendirmeyi yaptı: Ülkeler coğrafi işaretli ürünlerle kalkınabilir. Ulusal ve uluslararası fuarlarda etkin tanıtım yapılmalı. Küçük planlamalarla Türkiye’nin coğrafi işaretlerden 20-25 milyar avroluk bir hedefi yakalayabileceğine inanıyorum. Yurt dışında başarılı işletmeler var. Bu işletmelere yönelik bir tedarik sistemi kurularak Türkiye’den yurt dışına ürünler gönderilebilir.