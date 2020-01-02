Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılını 126 ülke ve 318 şehirle kapattıklarını, 2020’de yeni noktalarla uçuş ağlarını geliştireceklerini söyleyen Aycı “Bu bağlamda, Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver noktalarının uçuş ağımıza katılması için tüm süreçleri tamamladık. Osaka (Japonya) hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılında yeniden devreye alıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda inşası süren yeni pist de 2020 yılında devreye alınacak ve 43 saniyede bir uçak iniş kalkış yapabilecek. Önümüzdeki dönemde yeni noktaların yanı sıra frekans derinliğine de odaklanacağız. 2020 yılı yaz tarifesi itibarıyla Singapur, Kuala Lumpur, Los Angeles ve Washington DC için frekanslarımızı artırıyoruz. Ortaklık menfaatleri doğrultusunda, filo imkanlarımız elverdiği sürece uçuş ağı konusundaki gücümüzü pekiştirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.