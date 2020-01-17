Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İflas ve konkordatolarla zor bir yıl geçiren ayakkabı sektörü Ziraat Bankasının hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi’yle ayağa kalkacak. Ayakkabı sektöründe imalat, ticaret ve satış dâhil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayan krediye ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, taleplerini hükûmet yetkilileri ile paylaştıklarını, önerileri arasında ilk sırada yer alan ve en önem verdikleri konunun düşük faizli ve uzun vadeli sektörel finansmanın sağlanması olduğuna işaret etti. “En büyük isteğimiz gerçekleşti” diyen Endican, şöyle devam etti: Bu çalışmayla, imalatçı firmalar, devam eden üretimlerini destekleyen, istihdamın devamlılığını ve artışını sağlayan finansmana, toptan ve perakende ticaret yapan firmalar ise uygun maliyetlerle kesintisiz ve vadeli mal alımı imkânı ile uygun şartlarda mal tedarik edip satış hacmini artırma imkânına kavuşacaklar.

İLAÇ GİBİ GELECEK

Kredinin sektör oyuncularının derdine adeta ilaç gibi geleceğini belirten Endican, en ihtiyaç duydukları dönemde böyle bir desteğin tüm sektör oyuncularını sevindirdiğini söyledi. Endican “Sektör oyuncuları olarak bizler de çarkları döndürmek için elimizden geleni yapacağız. 2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına zor dönemimizde imdadımıza yetişen bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız. Sağlanan bu finansman maddi olarak fayda sağladığı gibi sektörün moral motivasyonunu üst seviyeye taşımıştır” diye konuştu.

İadeiitibar dönemi olur

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğdu “Bu desteğin sektöre can suyu olacağını düşünüyorum. Asgari 300 bin kişiye istihdam sağlayan el emeği yoğun sektörlerin başında gelen ayakkabı endüstrisi gibi sektörlerin istihdam üzerindeki vergi ve prim gibi yüklerin hafifletilmesini de talep ettik” dedi. Erdoğdu, Ziraat’ın sağlayacağı uygun faizli kredinin son dönemde yaşanan konkordato sürecinden dolayı erozyona uğrayan güven ortamının yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.