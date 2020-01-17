Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı. Mevduat, kredi, döviz ve aracılık hizmetlerinde yasayı ihlal edip etmedikleri araştırılıyor..
Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı
17.01.2020 - 22:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rekabet Kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 20'den fazla bankanın rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi için araştırma başlattı.
Etiketler : Rekabet Kurumu,
675719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/675719.aspx
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