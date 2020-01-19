Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turistik Doğu Ekspresi ve termal oteller de yoğun ilgi görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya “Uludağ’da son günlerde artan kar yağışı ile birlikte doluluklar olumlu etkilendi. Sömestir dönemi doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Erciyes’te dağ otellerinin tamamı dolmuş durumda. Şehir merkezinde konaklayarak kayak tatili planlayanlar için de hâlâ fırsat var. Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Sarıkamış, Ilgaz Kastamonu gibi kış turizmi merkezlerine de talep üst seviyede... Uludağ’da sömestir döneminde 3 gece 4 gün ya da bir haftalık paketler öne çıkıyor. Fiyatlar yıldızlı tesislerde kişi başı günlük 400 TL seviyesinden başlayıp üst seviyelere çıkıyor” dedi. Bağlıkaya, Turistik Doğu Ekspresi’nde de doluluklarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirterek; Kars’ın, Doğu Ekspresi ile birlikte en çok talep gören noktalardan birisi olduğunu dile getirdi. Doğu Ekspresi’nde uçaklı turların kişi başı 1.800 TL olduğunu aktaran Bağlıkaya “Ankara’ya uçakla ulaşıp, sonrasında Doğu Ekspresi ile Erzurum ve Kars’a gidiyorlar. Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Kızılcahamam gibi termal bölgelerde de dolulukların yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz. 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik ortalama fiyat yaklaşık 400 TL’den başlıyor” şeklinde konuştu.