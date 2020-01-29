Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği ‘Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020’ etkinliğinin açılışında konuştu. Türkiye ekonomisinin 2020’ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirten Ağbal, “Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız” dedi. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı’nda turizme verdikleri öneme değinen Ağbal, “Turizm sektörü ülkemizin ekonomik büyümesi, istihdamı ve özellikle cari işlemler açığının finansmanında stratejik öneme sahip bir sektör. Turizm sektörü, büyümeye doğrudan yüzde 4 civarında katkı veriyor. Özel sektör yatırımları içerisinde turizm yatırımlarının yüzde 4 civarında payı bulunuyor. Turizm sektörü doğrudan yüzde 3, dolaylı olarak yüzde 9 civarında istihdam payına sahip. Önümüzdeki yıllarda turizm sektörüne yapılacak nitelikli yatırımlar sonucunda sektörün ekonomiye katkısının artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

65 MİLYAR DOLAR GELİR

Ağbal “Plan çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık” dedi. Plan dahilinde turizmde belirlenen temel stratejik öncelik ve hedeflere değinen Ağbal, bunların; “turizmin çeşitlendirilmesi”, “sezon süresinin uzatılması”, “hizmet kalitesinin artırılması”, “daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçilerin ülkeye çekilmesi” ile “konaklama ve konaklama dışı harcamaların artırılması” olduğunu aktardı. İstanbul Galataport Limanı’nın bu yıl açılacağını anlatan Ağbal, Yenikapı civarında yapılacak yeni kruvaziyer liman ihalesinin de bu yıl içinde yapılmasının planlandığını söyledi. TTYD Başkanı Oya Narin de “Yaptığımız analizler, Türk turizm sektörünün dünya içindeki payını hâlâ almadığını gösteriyor. Türk turizm ve yatırımcısı dünya ile entegre olduğunda ve dünya bizi daha iyi tanıdığında çok daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

585 BİN KİŞİ KAPADOKYA'YI HAVADAN İZLEDİ

Peribacaları, natürel kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi, tabii ve kültürel zenginlikleri ile tanınan, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Kapadokya’da, turistlerin sıcak hava balon turlarına ilgisi her geçen sene artıyor. Kapadokya bölgesinde geçen yıl sıcak hava balon turuna katılan turist sayısı, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 9 artarak 585 bin 582 kişiye ulaştı. Geçen yıl 3 milyon 834 bin 134 kişinin ziyaret ettiği bölgeye gelen her altı turistten biri balon turunu tercih etti.

DÜNYADA AZALDI TÜRKİYE'DE ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yatırım ortamını iyileştirmek için hayata geçirilen reformlar sayesinde Türkiye’nin son 17 yılda 217 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektiğini dile getirdi. Ermut “Geçen yıl dünyada doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalışla 1,3 trilyon dolar seviyesine gerilemişken, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13,1 artarak yaklaşık 13 milyar dolara çıktı” dedi. Doğrudan yatırımla ilgili 2023 hedefinin 24 milyar dolar olduğunu kaydeden Ermut “30 milyar dolar seviyelerini aşmamız lazım” diye konuştu. Ermut, Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı yatırımın ilk yarıda tamamlanacağını da ifade etti.

OTEL YATIRIMLARI ANADOLU'YA YAYILMALI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk altı turizm destinasyonu arasına girmeyi başardığını belirterek, “Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde, ülkemizden 4 şehir (İstanbul, Antalya, Muğla ve Edirne) bulunuyor” dedi. Sektörün sorunlarına çözümler üretmek için Türkiye Turizm Meclisi’ni kurduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: Finansa erişimde, vergi ve gümrüklerde, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinde bürokrasi ve prosedürler azaltıldı. Artık buralardaki işler çok daha hızlı sonuçlanıyor. Böylece Dünya Bankasının İş Yapma endeksinde iki yılda 17 basamak birden yükseldik. Tarihimizde ilk defa 33. sıraya çıktık. Şimdi hedefimiz ilk 20’ye girmek. Bunun için de kamu kurumlarıyla birlikte yoğun bir mesaiye başladık. Küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız. Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor.