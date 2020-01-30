Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 0,13’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 160,17 puanlık artışla 119 bin 849 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,71 azaldı.