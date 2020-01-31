Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık
31.01.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : berat albayrak,
678478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/678478.aspx
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