Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.