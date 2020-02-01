Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni evlenecek çiftlerin düğün ve ev masrafları ortalama 80 bin liraya çıktı. 4. Samsun EV’leniyoruz Fuarı’nda yer alan mağazalardan derlenen verilere göre fiyatlar gelinlikte 4 bin 500 liradan, damatlıkta bin 300 liradan başlıyor. Gelinlikte kullanılan dantel ve işlemeler arttıkça fiyat yükseliyor. Gelin saçının maliyeti bin lirayı buluyor. Düğün salonu ise 10 bin TL’den başlıyor. Bu fiyata düğün çekimi, organizasyon, müzisyen ve kuru pasta yiyecek maliyeti dâhil. Kına ve nişan için de salon tutmak istenirse bu fiyat bir iki kat artabiliyor. Altın fiyatlarının yükselişi bu sene en çok düğün yapacakları etkilemiş gibi görünüyor. Kuyumculardan alınan bilgiye göre kınadan düğüne kadar ortalama 50 bin liralık altın alışverişi yapılıyor. Bu fiyat, bütçeye göre 30 bin liraya kadar düşürülebiliyor.

YENİ TRENDLER, EK ÜCRET DEMEK

Son senenin trendlerinden birisi de dış çekim. Dış çekimde de fiyat verilen hizmete göre değişmekle birlikte 60 dakikalık bir çekim, aile albümü, poster gibi hediyeleriyle bin liraya yapılabiliyor. Eğer son dönemin trendlerine uyularak düğün hikâyeli, müzik klipli, balayında çekim de dâhil olmak üzere bir hizmet içinse çiftlerin 10 bin TL’yi gözden çıkarması gerek. Düğün ve hazırlıkları kadar önemli olan bir diğer şey ise ev ihtiyaçları. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı dâhil bir setin fiyatı 20 bin TL, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi dâhil bir set ise en uygun 5 bin 900 TL’den bulunabiliyor. 3 + 1 bir ev için halı ve perde maliyeti ise en az 6 bin TL. Bütün kalemler toplandığında 4 bin 500 TL’den gelinlik, bin 300 TL’den damatlık, bin TL’ye gelin saçı, 300 TL’ye damat tıraşı, 10 bin TL’ye düğün salonu ve çekim, bin TL’ye dış çekim, 30 bin TL’lik altın ve takı alışverişi, 20 bin TL’ye ev mobilyası, 5 bin 900 TL’ye beyaz eşya ve 6 bin TL’ye halı ve perde alındığında bir düğünün maliyeti 80 bin TL’yi buluyor.

ALTIN MASRAFI 50 BİN TL'Yİ BULABİLİYOR

Gelinlik mağazası yöneticisi Pelin Kefeli “Gelinlik fiyatları bu sene ortalama 4 bin 500 - 5 bin TL civarından başlıyor, 12 bin 500 - 15 bin TL’ye kadar da isteğe bağlı yükselebiliyor” dedi. Düğün salonu kurumsal satış yöneticisi Elif Kabulü de “Düğün salonunun ortalama maliyeti kişi sayısına ve içerisindeki pakete göre değişiyor. Fiyat aralığı 10 bin TL’den başlıyor, 35 bin TL’ye kadar gidebiliyor” şeklinde konuştu. Mobilya mağazası sorumlusu Enver Görmüş ise “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı gruplarına ortalama 20 bin liraya sahip olabiliyorken bütçenin biraz daha üzerine çıkarak 30-40 bin lirayı da bulabiliyor” diye konuştu. Kuyumcu Osman Türk, yeni evlenecek çiftlerin altın için 50 bin TL para biriktirmeleri gerektiğini belirterek “Bunu 40 bin TL’ye de 30 bin TL’ye de indirebilirsiniz” dedi. Dış çekim yapan bir fotoğrafçı ise “Paketlerimiz bin liradan başlıyor. Kişilerin bütçelerine göre 5 ile 10 bin TL’ye kadar paketlerimiz var” şeklinde konuştu.