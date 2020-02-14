Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,32’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 389,09 puanlık azalışla 120 bin 151 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,24 arttı.
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
14.02.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
681381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/681381.aspx
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