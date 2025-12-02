Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen ve 2 yıl önce çökertilen ‘Joker Çetesi'ni yakın incelemeye alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), incelemeleri sonucu yaklaşık 800 kişinin usulsüz emekli olduğu tespit edildi. Emeklilikleri iptal edildi. İşte detaylar…

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" ismini verdikleri kişileri koyarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan ‘Joker çetesi’ 2023 yılında düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

1500 KİŞİYİ İNCELEMEYE ALDI

Çetenin çökertilmesinin ardından SGK, 2020-2023 arasında erken emeklilik alan yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye almış, hastanelerde tekrar muayeneye sevk etmişti.

800 KİŞİNİN EMEKLİLİK HAKKI İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği öğrenildi.

Bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı da bildirilirken incelemenin sürdüğü belirtildi.

