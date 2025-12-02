'Kriz kahini' yatırımcıları uyardı: “Tesla hisseleri yüzde 3.6 oranında düşecek”
ABD’de ‘Kriz kahini’ olarak nam salan yatırımcı Michael Burry, Tesla Yönetim Kurulu’nun ‘olağanüstü’ kar sağlanması durumunda Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık ödül teklifi sunmasına tepki gösterdi. Burry, bu tutarın ödeme paketinin hissedarların hisselerini yüzde 3.6 oranında düşüreceğini söyledi, yatırımcılar uyardı.
- Yatırımcı Michael Burry, Elon Musk'a verilecek 1 trilyon dolarlık ödül paketinin Tesla hissedarlarının hisselerini %3,6 oranında zayıflatacağını iddia ediyor.
- Burry'ye göre, hisse bazlı bu ödeme hisse geri alımıyla telafi edilmediği için hissedarları olumsuz etkileyecek.
- Tesla hisseleri bu yıl %6,5 değer kazansa da, Nasdaq-100 Endeksi'ndeki %21'lik yükselişin oldukça gerisinde kaldı.
- Elon Musk'a önerilen 1 trilyon dolarlık ödül paketi, şirketin belirli finansal hedeflere ulaşması şartına bağlı olup, Norges Bank gibi bazı yatırımcılar tarafından eleştiriliyor.
- Daha önce 2018 krizini ve yapay zeka hisselerindeki "balon" endişesini bilen Burry, teknoloji hisselerine yönelik düşüş eğilimini sürdürüyor.
ABD’de 2018 yılında yaşanan krizi bilmesinin ardından ‘Kriz kahini’ olarak anılmaya başlayan yatırımcı Michael Burry, Tesla hisselerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
“HİSSELER ZAYIFLAYACAK” İDDİASI
Hisselerin değerinin yükselmesinin gülünç bir durum olduğunu belirten Burry, Elon Musk için önerilen 1 trilyon dolar ödeme paketinin hissedarların hisselerini yüzde 3.6 oranında daha da zayıflatacağını öngörüyor.
Burry’nin iddiasına göre elektrikli araç üreticisi Tesla, hisse bazlı ödeneği geri alımla telafi etmedi ve hissedarları yüzde 3,6 zayıflattı.
TESLA HİSLERİ 6.6 DEĞER KAZANDI
Hissedarların Musk'ın performans kilometre taşlarına bağlı olan 1 trilyon dolarlık ödül teklifini tartışmasıyla inceleme altında olan Tesla, ‘Kriz Kahini’nin bu pozisyonundan sonra yeniden gündem oldu.
Piyasadaki son analizlere göre Tesla'nın hisseleri bu yıl yüzde 6,5 değer kazandı. Bu artış, Nasdaq-100 Endeksi'ndeki yüzde 21'lik yükselişin oldukça gerisinde kaldı.
'BALON' HİSSE ENDİŞESİ
Tesla hisselerine karşı pozisyon alan yatırımcı, kasım ayında yapay zekâ hisselerine karşı 1,1 milyar dolarlık pozisyon almıştı. Bu adımın ardından yapay zeka hisselerinde balon endişesi de büyümüştü.
Yüksek değerli hisse teknoloji hisselerine yönelik düşüş yönündeki eğilimini sürdüren Burry, daha önce de ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerin değer kaybetmesiyle ilgili benzer endişelerini dile getirmişti.
1 TRİLYON DOLARLIK ÖDÜL
Tesla Yönetim Kurulu, Elon Musk'a "olağanüstü" finansal getiri sağlaması durumunda 1 trilyon dolarlık ödül ve şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesine karar vermişti.
Musk'ın paranın tamamını alabilmesi için 7,5 ila 10 yıl boyunca şirkette kalması, Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmesi ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırması istenmişti.
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norges Bank Investment Management, paketin büyüklüğü, hisse senedi piyasalarındaki zayıflama ve Musk'a olan bağımlılığın yeterince azaltılmaması konusundaki endişeleri gerekçe göstererek pakete karşı oy kullanmıştı.