ABD’de ‘Kriz kahini’ olarak nam salan yatırımcı Michael Burry, Tesla Yönetim Kurulu’nun ‘olağanüstü’ kar sağlanması durumunda Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık ödül teklifi sunmasına tepki gösterdi. Burry, bu tutarın ödeme paketinin hissedarların hisselerini yüzde 3.6 oranında düşüreceğini söyledi, yatırımcılar uyardı.

ABD’de 2018 yılında yaşanan krizi bilmesinin ardından ‘Kriz kahini’ olarak anılmaya başlayan yatırımcı Michael Burry, Tesla hisselerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“HİSSELER ZAYIFLAYACAK” İDDİASI

Hisselerin değerinin yükselmesinin gülünç bir durum olduğunu belirten Burry, Elon Musk için önerilen 1 trilyon dolar ödeme paketinin hissedarların hisselerini yüzde 3.6 oranında daha da zayıflatacağını öngörüyor.

Burry’nin iddiasına göre elektrikli araç üreticisi Tesla, hisse bazlı ödeneği geri alımla telafi etmedi ve hissedarları yüzde 3,6 zayıflattı.

Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk

TESLA HİSLERİ 6.6 DEĞER KAZANDI

Hissedarların Musk'ın performans kilometre taşlarına bağlı olan 1 trilyon dolarlık ödül teklifini tartışmasıyla inceleme altında olan Tesla, ‘Kriz Kahini’nin bu pozisyonundan sonra yeniden gündem oldu.

Piyasadaki son analizlere göre Tesla'nın hisseleri bu yıl yüzde 6,5 değer kazandı. Bu artış, Nasdaq-100 Endeksi'ndeki yüzde 21'lik yükselişin oldukça gerisinde kaldı.

Tesla'dan Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık teklif

'BALON' HİSSE ENDİŞESİ

Tesla hisselerine karşı pozisyon alan yatırımcı, kasım ayında yapay zekâ hisselerine karşı 1,1 milyar dolarlık pozisyon almıştı. Bu adımın ardından yapay zeka hisselerinde balon endişesi de büyümüştü.

Yüksek değerli hisse teknoloji hisselerine yönelik düşüş yönündeki eğilimini sürdüren Burry, daha önce de ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerin değer kaybetmesiyle ilgili benzer endişelerini dile getirmişti.

Yapay zeka hisselerinden sonra bir uyarı da Tesla hisselerine geldi

1 TRİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Tesla Yönetim Kurulu, Elon Musk'a "olağanüstü" finansal getiri sağlaması durumunda 1 trilyon dolarlık ödül ve şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesine karar vermişti.

Musk'ın paranın tamamını alabilmesi için 7,5 ila 10 yıl boyunca şirkette kalması, Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmesi ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırması istenmişti.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norges Bank Investment Management, paketin büyüklüğü, hisse senedi piyasalarındaki zayıflama ve Musk'a olan bağımlılığın yeterince azaltılmaması konusundaki endişeleri gerekçe göstererek pakete karşı oy kullanmıştı.

