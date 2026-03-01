Hasan Şaş, Alanyaspor galibiyetine rağmen Galatasaray’da bazı isimleri sert sözlerle eleştirdi. Leroy Sane ve Gabriel Sara’nın performansını yetersiz bulan Şaş, sol kanattaki Eren Elmalı, Jakobs ve Noa Lang’a uyarıda bulundu. Boey’in bonservisinin alınması gerektiğini savunan Şaş, Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen’in ise Juventus maçının yorgunluğunu yaşadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve evindeki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Ligde geride kalan 24 müsabakada 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sacha Boey, 58. dakikada Lucas Torreira ve 83. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 49. dakikada Steve Mounie'den geldi.

Karşılaşmanın ardından, Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, SporOn'da Galatasaray'ın galibiyetini ve oyuncu performanslarını değerlendirdi.

"SARA'NIN EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİ"

Alanyaspor maçının rotasyon için en doğru karşılaşma olduğunu belirten Hasan Şaş, Leroy Sane ve Gabriel Sara'nın performansını eleştirdi. Şaş, "3 gün sonraki maçtan dönüyorsanız burada beklediğim oyuncular olur. Beklediğim oyunculardan biri Leroy Sane. Leroy Sane'yi 'Tek başına maç kazandır' diye aldılar. Sara belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı, Torreira'yı tek başına orta sahada bıraktı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BOEY'İ KAPATSIN"

Galatasaray'ın Sacha Boey'in bonservisini alması gerektiğini vurgulayan Hasan Şaş, "Sacha Boey elinden geleni yaptı. İyi bir Boey'i Galatasaray mümkünse kapatsın, sağ beki Boey'e teslim etsin." dedi.

"GİRDİ Mİ GİRMEDİ Mİ BELLİ DEĞİL"

Galatasaray'ın solunda oynayan Eren Elmalı, Jakobs ve Noa Lang'ı eleştiren Hasan Şaş, "Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok. Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi belli değil." şeklinde konuştu.

Hasan Şaş, açıklamalarını Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in, Juventus maçının yorgunluğunu yaşadığını belirterek sonlandırdı.

