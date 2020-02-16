Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Bakanlık, üretim potansiyeli yüksek, erozyona uğrayan, toprağı kirlenmeye başlayan ve amaç dışı kullanan ovalardaki koruma kalkanını genişletiyor. Bu kapsamda koruma altına alınan büyük ova sayısı 275’e yükseltilecek.

TARIMSAL SİT GİBİ KORUNUYORLAR

Koruma altına alınan ovalar, tarımsal sit alanıyla eş değer görülüyor. Büyük ovaların koruma alanı olarak belirlenmesiyle gıda güvenliği sağlanırken aynı zamanda gelecek kuşakların da gıda hakkı güvence altına alınıyor. Toprakların bozulması önlenirken, tarım alanlarının amaç dışı tahsis edilmesinin önüne geçiliyor. Böylece ovalar, sadece tohumların atıldığı ve üretimin yapıldığı topraklar hâline geliyor.

TARIMSAL MAKSAT DIŞINDA KULLANILMAYACAK

Ovaların korunmasıyla mevcut yerleşim alanları muhafaza ediliyor. Nüfus projeksiyonuna göre yerleşim yerlerinin etrafında gelişme alanı belirleniyor. Bu alanlarının dışında yeni yerleşime izin verilmiyor. Diğer yandan, tarımsal maksatlı yapılar da ova bütünlüğünün korunması için, ova dışına yönlendiriliyor. Tarımsal amaç dışında kullanılmayacak olan ovalar böylece spekülatif olarak yatırım amaçlı alınıp satılamıyor.

TOPRAKLAR İZLENECEK

Öte yandan, ovalarının korunmasının yanı sıra arazi örtüsü kullanımı değişimi de izlenecek. Ulusal Arazisi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi Projesi kapsamında, pilot alanlarda çalışmalar yürütülecek. İzlemenin tamamlanması için uzaktan algılama sistemi kullanılacak. Buna ek olarak, ulusal su ve rüzgar erozyonu, çölleşme ve toprak organik karbonu haritaları güncellenecek.