Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karalıçarşı’da altının gram fiyatı, 310 TL’ye yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 508 lira, cumhuriyet altını da 2.075 liradan satıldı. Analistler; koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısının 2 bine yaklaştığını, dünya devi firmaların salgın sebebiyle ciro hedeflerine ulaşamayacağını, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin tırmanmaya devam ettiğini, bunun da güvenli liman altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Altının ons fiyatı, söz konusu endişeler sebebiyle dünkü işlemlerde 1.590 dolara dayandı. Gram altında 300 TL seviyesinin artık psikolojik destek olarak çalışacağını belirten analistler, bu seviyeye yaklaştıkça alım yapılabileceğini, mevcut pozisyonların ise korunması gerektiğini vurguluyor.