Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL - Geçen yıl yüzde 10 artışla 15 milyon civarında turist ağırlayan İstanbul’un potansiyeli, nisanda ilk kruvaziyer geminin yanaşacağı Galataport ile birlikte daha da artacak. Dünyaca ünlü lüks otel markaları da İstanbul’u markajına aldı. Özellikle tarihî yarımada, Karaköy ve Beyoğlu, yeni otel yatırımlarının gözdesi oldu. Dünyada 7 binden fazla otelle en büyük zincirlerden olan Marriott International, İstanbul’daki ilk JW Marriott otelini Karaköy’de açtı. Genel Müdür Sinan Köseoğlu “Sektör olarak İstanbul’da turizmin yükselişinin devamını bekliyoruz. Otelimizin yer aldığı bölge, aynı zamanda Galataport projesinin hayata geçeceği bir alan. Galataport’un bölgeye canlılık getirmesi bekleniyor. Biz de 130 misafir odamız, her biri farklı konseptte sekiz adet yiyecek ve içecek alanımızla bölgeye değer katmak istiyoruz” dedi. Otel binası için 180 yıl önce inşa edilen ve o dönemin en işlek hanlarından biri olan Veli Alemdar Han’ı seçtiklerini ifade eden Köseoğlu, şöyle devam etti: Yıllar içinde metruk bir yapıya dönüşen burayı restore ederek, yeniden toplumun hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz. Otelimizin mülk sahibi; Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’da toplam 27 oteliyle hizmet veren, Katar merkezli Al Rayyan Yatırım Şirketi... Grup, Sheraton Istanbul City Center ile birlikte iki otele 93 milyon avro yatırım yaptı. Türkiye’nin ve İstanbul’un turizm potansiyeline olan inancımız tam...