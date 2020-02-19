Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Geçtiğimiz yıl 51,7 milyon misafire ev sahipliği yapan Türkiye, dünyada en fazla ziyaretçi çeken altıncı ülkesi olmasına rağmen turizm gelirleri 34,5 milyar dolar ile sınırlı kaldı. Daha çok “her şey dâhil” sistemini tercih eden turistin kişi başı harcaması ise İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinin çok altında 666 dolar olarak gerçekleşti. Yabancı ziyaretçileri otel dışına çıkarmak için hareket geçen turizm sektörü Disconti Kart ve mobil uygulaması ile daha fazla harcama yapmasını sağlayacak. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Global Blue’nun destek verdiği uygulama ile yabancı turist daha havalimanına adımını atar atmaz indirim ve kampanyalardan haberdar olacak. Disconti’nin fikir babası olan Dijimedya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan, uygulama ile ilk üç yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir elde etmeyi ve turistlerin fazladan 50 milyon dolar harcamasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ortan “Yabancı turistin datasını tutacağız. Turistin davranış ve alışveriş verilerini analiz ederek iki tarafın da gelişmesine katkıda bulunacağız” dedi.



YURT DIŞINA AÇILACAK

Seyahat acenteleri ile birlikte uygulamaya destek vereceklerini belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise “TÜİK verilerine göre, ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler, 2019’da alışveriş turizmi kapsamında; giyecek ve ayakkabıya 3 milyar 921 milyon dolar, hediyelik eşyaya 1 milyar 342 milyon dolar, halı, kilim ve benzeri alışverişlerinde ise 1 milyar 129 milyon dolar harcama yaptı. Buna göre 2019’da sadece bu üç alanı kapsayan alışveriş turizmi harcamaları toplamda bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla, 5,3 milyar doların üzerine çıktı. Turizm alanında Türkiye’nin en büyük rakibi konumunda bulunan İspanya’nın turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’si alışveriş ve gastronomi alanındaki harcamalardan oluşurken Türkiye’de bu oran yüzde 30’lar civarında. Bu bakımdan önümüzde alınabilecek önemli bir yol var” diye konuştu.

Disconti ayrıca Türkiye’de kazanacağı başarı sonrası, yurt dışına da açılacak. Bu kapsamda Rusya, Polonya, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde küresel pazarlara açılacak.



4 farklı kart

Disconti öncelikle Türkiye’de kullanıma sunulacak ve tüm turistik bölgeleri kapsayacak. EliteCard, GoldCard, PlatinumCard ve HealthCard olmak üzere dört farklı karttan oluşan Disconti ile üyeler farklı indirim ve ayrıcalıklardan yararlanacak. EliteCard sahipleri restoran ve eğlence mekanlarından indirim kazanırken, boğaz turu yapabilecek. GoldCard üyeleri buna ilave olarak perakende ve otel avantajlarından yararlanabilecek. PlatinumCard üyeleri bütün bu avantajların yanı sıra 10 kişiye kadar 4.5G internet hizmeti ile müze ve şehir için turlardan faydalanabilecek. HealthCard ise sağlık turizmine yönelik hizmet verecek.