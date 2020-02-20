Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2018’in Ekim ayından 2019 senesinin Mart ayına kadar geriledi. 2019’un Nisan ayıyla birlikte yükselişe geçen metrekare fiyatı, bankaların faiz oranlarını yüzde 0,99’a düşürerek başlattığı kampanya ile daha da hızlı arttı. Ortalama metrekare fiyatı 2018 sonunda 2 bin 848 lira iken, geçen yıl sonuna yüzde 2,9’luk artışla 2 bin 930 liraya yükseldi. Böylece Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



İSTANBUL’DA AZALDI

İstanbul’da konut metrekare ortalama fiyatı, Ekim 2018’de 5 bin 123 lira ile tarihî zirvesini görmüştü. O tarihten itibaren gerilemeye başlayan metrekare fiyatı, geçen yılın nisan ayında 4 bin 632 liraya kadar geriledi. Metrekare birim fiyatı yedi aylık dönemde 491 lira düştü. Konut sektöründe yeniden canlanmayla birlikte metrekare fiyatlarında da artışlar yaşandı. Aralık 2018’de 5 bin 86 lira seviyesinde bulunan konut metrekare ortalama fiyatı, geçen sene sonunda 4 bin 942 lira oldu. Söz konusu dönemde metrekare fiyatı yüzde 2,8 azaldı. Ankara’da geçen yıl 2 bin 201 lira ile en yüksek seviyeye çıkan fiyatlar, İzmir’de de hızlı yükseldi. İzmir’de markalı konutların artışıyla metrekare fiyatı 3 bin 209 liradan 3 bin 383 liraya çıktı.