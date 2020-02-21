Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - İstanbul Avrupa Yakası’nda 25 ilçede 5,1 milyon aboneye dağıtım hizmeti sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarına kısa sürede çözüm bulmak için Türkiye’de ilk olan bir uygulama başlattı. 2013’teki özelleştirme sonrası yatırımlara hız veren BEDAŞ, geçen yıl 769 milyon lira yatırım yaptı. Bu yıl 559 milyon lira yatırım planlayan şirket teknoloji yatırımlarıyla arıza sayısını yüzde 61 azaltarak 38 bin 160’a düşürdü. Aynı dönemde arıza süresini de yüzde 74 azaltan kurum, daha iyi hizmet için köpekleri devreye aldı. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, teknolojinin yetmediği alanlarda arızaları çözmek için üç köpekle iki yıllık bir proje başlattıklarını söyledi. Sene sonunda projenin tamamlanacağını, köpek sayısına ihtiyaca göre karar vereceklerini anlatan Yiğit, şöyle konuştu: Kablo arızalarını sonar cihazlarla buluyoruz. Bazı sebeblerle yer altında tam arıza noktasını bulamayabilirsiniz. Bunun için köpeği devreye aldık. Destek bir proje olarak kullanıyoruz. Arkadaşlarımız çok memnun. Eğitimler başarılı geçti. Üç-dört ayda istenen kaliteye ulaştılar. Hayvan 300 ila 500 metre alanı tarıyor, bulduğu yerde oturuyor. Türkiye’de ilk. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere’de de uygulanıyor.



BAKIMLAR GECE YAPILIYOR

Teknolojiye yaptıkları yatırımların arızalara müdahaleyi hızlandırdığını anlatan Yiğit “Artık sistemden gelen sinyalleri değerlendiren cihazlarımız sayesinde arıza oluşmadan erken alarm sistemi devreye giriyor ve ekiplerimiz kesinti yaşanmadan sistemin bakım ve onarımını yapıyor” dedi. Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi sistemi sayesinde arızalara uzaktan müdahale edilebildiğini, kesinti olan bölgeye üç dakikadan daha az sürede elektrik verebildiklerini belirten Yiğit, bakım amacıyla yapılan kesintilerin yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 saatleri arasında yaptıklarını ifade etti.



Dağıtım bedeli bütün giderleri kapsıyor

∂ BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, abonelerin sık sık şikâyet ettiği faturalardaki dağıtım bedellerine ilişkin de konuştu. Dağıtım bedelinin sadece sayaç okumayı kapsamadığını anlatan Murat Yiğit, “Dağıtım bedeli; üretim, iletim ve dağıtımın bütün giderlerini kapsıyor” dedi. Yiğit, özelleştirmenin tamamlandığı 2013 yılından bu yana BEDAŞ’ın abone sayısının 1,4 milyon arttığını kaydetti.



İstanbul Avrupa Yakası 14 Avrupa ülkesini geçti

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit’in açıkladığı “Yılın En’leri” raporuna göre İstanbul Avrupa Yakası’nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye’nin 2019’daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9’una karşılık geliyor. Avrupa Yakası tüketimde 14 Avrupa ülkesini de geçti. Rapora göre, 2019’da Avrupa Yakası’nda en yüksek tüketim 2 milyar 512 milyon 26 bin kilovatsaatle ocakta, en düşük tüketim ise 2 milyar 105 milyon 366 bin kilovatsaatle haziranda kayıtlara geçti. Geçen yıl ilçe bazlı tüketimde 2 milyar 470 milyon 852 bin kilovatsaatle Esenyurt başı çekti. Esenyurt’u 1 milyar 491 milyon 762 bin kilovatsaatle Şişli ve 1 milyar 428 milyon 496 bin kilovatsaatle Bağcılar takip etti. En düşük tüketim ise 307 milyon 528 bin kilovatsaatle Çatalca’da görüldü. BEDAŞ’ın abone sayısı 2019’da 5 milyon 134 bine ulaşırken Esenyurt 478 bin 965 aboneyle ilk sırada yer aldı. Büyükçekmece 388 bin 123 aboneyle ikinci, Bağcılar 317 bin 399 aboneyle üçüncü ilçe oldu. En düşük abone sayısı bulunan ilçe 50 bin 524 ile Çatalca oldu.