Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 327,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (27 Şubat 2020 güncel altın fiyatları)
27.02.2020 - 17:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.
Kaynak: İHA
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684431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/684431.aspx
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