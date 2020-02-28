Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 325,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326 liradan, 2 bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 168 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 118 liradan, bin 49 liradan alınan Yarım Ziynet bin 59 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (28 Şubat 2020 güncel altın fiyatları)
28.02.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326 lira oldu. İşte 28 Şubat 2020 güncel altın fiyatları...
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