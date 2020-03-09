Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Ticaret Borsaları Konseyi’ne Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Programda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerek hayvancılık ve tarım ticaretinde gerekse ihracatta ticaret borsalarının yerelde yaptığı çalışmaların son derece önemli olduğunu ifade ederek “Lisanslı depoculuğu geliştirdik. Şu anda 183 firma lisans için izin almış, 91’i hâlihazırda aktif durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 4,8 milyon tona çıkardık, hedefimiz 10 milyon tona çıkarmak. Ürün İhtisas Borsasını da Temmuz 2019 itibarıyla açtık ve burada da elektronik ortamda yer değiştirmeden tek bir platformda ürün ticaretinin yapılmasını mümkün kıldık” diye konuştu. Ticaret borsalarından bulundukları il ve ilçelerde kooperatifleşmeyi desteklemelerini beklediklerini vurgulayan Pekcan, kooperatifleşme sayesinde yerel, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin hem ticaretinin hem de ihracatının artırılabileceğini bildirdi.

KAÇA SATILACAĞI BİLİNECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, tarımın savunma sanayisinden çok daha önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: Tarımdaki gelişim alanlarından bir tanesi de ürünün tarladan sonraki süreçlerinin iyi idare edilmesidir. Bu süreçlerin iyi idare edilmesindeki koşullardan biri de lojistiğin, saklama koşullarının ve fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bu anlamda, ürün ihtisas borsaları, lisanslı depoculuk, gelir garantili ürün sigortalarının çiftçilerle tanıştırılması söz konusu olacaktır. Bundan böyle üreticilerimiz, daha ekimini yaparken kaç liraya ürünü satacağını yarına yönelik biliyor olacaklar. Bunu son derece önemsiyorum. Bu, geleceğe daha güvenle bakan üreticiler anlamına geliyor.

İŞLENMİŞ GIDADA POTANSİYEL VAR

Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle ilgili temiz kalabilmiş bir ülke olarak işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırdığını belirten Pakdemirli “Bunu dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım. Yanıma Japonya’dan gelen biri ‘Böyle taleplerimiz olsa ne yaparız, Çin ile alışverişimiz bir miktar azalabilir, Türkiye burada destek olabilir mi?’ dedi. Biz de ‘Tabii ki her zaman desteğe hazırız’ dedik” ifadelerini kullandı.

TÜRK TARIMININ 50 YILLIK RÜYASI GERÇEKLEŞTİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin çevre coğrafyasında 2 milyar kişinin yaşadığına dikkati çekerek, 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal edildiğini dile getirdi. Türkiye’nin elinde “müthiş bir imkan” bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu “Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. Dünyayı doyuran kim ise dünyanın lider ülkesi de odur. Dünya gıda pazarı 1,5 trilyon dolar büyüklüğünde, Türkiye’nin buradan aldığı pay 18 milyar dolar, sadece yüzde 1,2 oranında. Potansiyelimizin çok altındayız. Ürettiğini satma modelinden, satacağını üretme modeline geçmeliyiz” dedi. Atıl durumdaki hazine ve şahıs arazilerinin arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu “Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı bu” diye konuştu. Hem ticaret borsaları hem de girişimcilerin gayretleriyle lisanslı depoculuk yatırımlarının hızla arttığını belirten Hisarcıklıoğlu “Türk tarımının 50 yıllık rüyası, benim de 15 yıllık rüyam gerçekleşti. Hükûmetimizin ve bakanlıklarımızın da desteğiyle Ürün İhtisas Borsasının kuruluşunu tamamladık. Lisanslı depodan alınan ürün senetleri, Ürün İhtisas Borsasında artık alınıp satılabiliyor. TOBB ve Türkiye’nin dört bir yanındaki 113 ticaret borsamız, tarım ve hayvancılık sektörünü daha da geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz” değerlendirmesini yaptı.