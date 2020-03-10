Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da 11-15 Mart arasında düzenlenecek olan kongreye 40'ı aşkın ülkeden 450'den fazla gencin katılımı ile gerçekleşecek. Avrupa'nın ve Dünya'nın sorunlarının konuşulacağı kongrede bunun yanı sıra kendi kültürlerinin tanıtıp eğlenceli vakitler geçirecekleri zamanlar olacak. 11 Mart günü saat 12:00'da Kültürler Panayırı etkinliği başlayacak.

Dünyanın 128 ülkesinden gençler

1948 yılında, dünyada kültürlerarası etkileşimi oluşturabilme hayali ile kurulan AIESEC, günümüzde 128 ülkede gönüllülük ve staj faaliyetlerine devam ediyor. Kurulduğu andan bu yana dünyanın gençler tarafından yürütülen en büyük gençlik organizasyonu unvanını taşıyan kurum 1954'de iş dünyamızın öncülerinden Nejat Eczacıbaşı'nın atılımlarıyla ülkemizde faaliyet göstermeye başladı.

Etkinlik halkın katılıma açık olup, Antalya IC Santai Belek Hotel'de gerçekleşecek.