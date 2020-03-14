Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Motorinde ise henüz yeni indirim olmayacağı açıklandı. Yeni tarifiye göre Ankara’da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. İstanbul’da 6,04’ten 5,53 liraya, İzmir’de 6,14’ten 5,63 liraya inecek. Bu indirimle benzin fiyatı, motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara’da 5,74, İstanbul’da 5,67, İzmir’de ise 5,75 liradan satılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş “Bunlar Coronavirüs etkisi ve OPEC’in üretim kısıntısını reddeden kararından sonra oluşan durum. Bir düzeltme olacaktır. Motorin fiyatları aynı oranda etkilenmez” dedi.

