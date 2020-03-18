Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Son 15 yılda 120 Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) tamamlayarak sanayicinin hizmetine sunan hükümet, bu yıl yedi OSB ve beş sanayi sitesini daha kullanıma hazır hâle getirecek. Yapımı tamamlanan OSB ve sanayi sitelerinde 25 bin kişiye istihdam oluşturulacak. Yeni kurulacak OSB’ler ‘Yeşil OSB’ vizyonuna uygun olarak inşa edilirken mevcut OSB’lere de yeşillendirme çalışmaları yapılacak, çevreci sistemler kazandırılacak.

ÇEVRECİ ÜRETİM YAPILACAK

Sanayinin teknolojik dönüşümünde çevre birincil etkenlerden olacak. Yeni kurulan sanayi sitesi ve OSB’ler ‘Yeşil OSB’ vizyonuna uygun olarak planlandı. Mevcut OSB’ler de çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülecek. Türkiye, çıktıların girdiye dönüştüğü, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen, yemyeşil OSB’lerle çevreci üretimde de dünyaya örnek bir ülke hâline gelecek. OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulacak. Tesislerin, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilmesi mümkün olacak.

2023 HEDEFİ 2,5 MİLYON İSTİHDAM

Sanayin büyümesinde lokomotif görevi üstlenen ve 1,5 milyon kişiye ekmek kapısı olan OSB’lerde, 2023 yılına 2,5 milyon kişinin çalışması tahmin ediliyor.