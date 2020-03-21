Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Muğla’da imar barışından faydalanan yapılar, bakanlık müfettişleri ve imar denetçileri tarafından dijital ikiz programı ile inceleniyor. Bu kapsamda Bakanlığın toplam 138 kaçak yapıyı yıktığı bildirildi. Yıkılan kaçak yapılar arasında 103 konut, 22 kıyı yapısı, sekiz sosyal tesis, iki otel, iki villa ve bir istinat duvarı yer alıyor. En çok kaçak yapı yıkımının turizm merkezi Bodrum’da olduğu dikkati çekti. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum’da 95 kaçak yapıyı yıktı. Bodrum’u 35 kaçak yapı ile Menteşe ilçesi takip ederken en çok yıkımın yapıldığı diğer ilçeler ise Marmaris, Datça ve Fethiye oldu. Bakanlık, yıkımların yanı sıra Yapı Kayıt Belgelerini de incelemeye devam ediyor. Son yapılan incelemelerin ardından, 1.300 Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken Bakanlığın ilk etapta 1.300 binayı daha yıkacağı ifade edildi.