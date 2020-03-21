Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amaçlanıyor. Firmalara verilecek bu desteğin verimli uygulanması için şirketlerin stok bilgilerine ihtiyaç duyuldu. İhtiyaç kapsamında bilgiler tek tek toplanmaya başlandı. Hâlihazırda salgın öncesi ve sonrası kapasite kullanım oranı, nisan-haziran dönemi stoka yapılacak üretim miktarı ve değeri gibi bilgiler, aktarılmaya devam ediliyor. Şirketler, firma unvanı ve vergi numaralarının yanı sıra hangi sektörde faaliyet gösterdiğini de bildirecek.

İş hukukunda stok finansmanı, işletmenin ürün envanterinin, kredi için teminat olarak kullanılabilmesi manasına geliyor. Envanter finansmanının, tüketici ürünleri üreticileri ve çeşitli bayiler tarafından kullanıldığı biliniyor. Söz konusu finansmanın özellikle yüksek oranda stok tutmak mecburiyetinde olan firmalara verildiği ifade ediliyor. Stok finansmanı uygulamasının 2000’li yıllarda bilinirliği artmıştı. Alternatif bir metot olarak bu yolla, işletmelere düşük maliyetli ve mevcut stoklarının değeri karşılığında fon temin ediliyor. Uzmanlar, stok finansmanının bankalar açısından ürün yelpazesinin genişlemesi, yeni müşteri portföyü, mevcut müşterilerle iş birliğinin artırılması gibi yararlarının bulunduğunu belirtiliyor.