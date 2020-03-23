AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere yarın CHP ve İYİ Parti’yi TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP’yi saat 10.00'da, İYİ Parti’yi ise saat 14.00’te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.
AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye infaz indirimi ziyareti
23.03.2020 - 13:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : ak parti,chp,iyi,parti,faiz indirimi,
690359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690359.aspx
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